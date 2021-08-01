Rıza Kayaalp yine belalısı Kübalı'ya takıldı! Bronz maçına çıkacak...

1 Ağustos 2021 Pazar 12:56 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 12:57

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenilerek final şansını yitirdi.

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Rıza Kayaalp, Kübalı Lopez'e Londra 2012'de yarı finalde, Rio 2016'da ise finalde yenilmişti.

Final şansını yitiren Rıza Kayaalp yarın bronz madalya mücadelesi yapacak.