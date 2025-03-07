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Spor

Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

AA7 Mart 2025 Cuma 01:03 - Güncelleme:
Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası
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Uluslararası Test Ajansının açıklamasına göre Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Dairesi, 28 Mayıs 2024'te alınan numunesinde "Trimetazidine" isimli yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası verdi.

Karara göre Rıza Kayaalp, başlangıç tarihi 1 Temmuz 2024 olmak üzere 30 Haziran 2028'e kadar spor müsabakalarından men edildi.

Ayrıca Rıza Kayaalp'in 28 Mayıs 2024'ten itibaren elde ettiği tüm sonuçların geçersiz sayılması kararlaştırıldı.

Milli güreşçi, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle geçici men cezası almış ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılamamıştı.

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