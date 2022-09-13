Rıza Kayaalp'e Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi, İranlı rakibini 1-1'lik eşitlik sonrasında son puanı alarak mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. 5'inci kez dünya şampiyonu olan başarılı sporcu, bunu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Kayaalp'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp kardeşimi yürekten kutluyorum. Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum.