İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2022 Salı / 17 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2564
  • EURO
    18,2331
  • ALTIN
    999.851
  • BIST100
    3426.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Kayaalp'e Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik
Spor

Rıza Kayaalp'e Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

DHA13 Eylül 2022 Salı 21:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi, İranlı rakibini 1-1'lik eşitlik sonrasında son puanı alarak mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. 5'inci kez dünya şampiyonu olan başarılı sporcu, bunu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Kayaalp'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp kardeşimi yürekten kutluyorum. Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum.
  • dünya güreş şampiyonası
  • rıza kayaalp
  • mehmet muharrem kasapoğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.