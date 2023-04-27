Rıza Kayaaplp : 4 dakikalık bir acı ve ölümüne savaştım

Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olan Şeref Eroğlu ile Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, AA Spor Haberleri Genel Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın sorularını yanıtladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türk güreşçilerin başarılarını sayarken insanların yorulduğunu söyledi.

Türk güreşinin "kendisiyle yarıştığını" ifade eden Eroğlu, "Gurur verici bir tablo. Geçen yıl 17 madalya rekorunu elde etmiştik. Bu Avrupa Şampiyonası'nda bir sporcumuz bizi yanılttı. Şampiyonada 22-23 madalyaya güreştik ama 17 madalyayla tamamladık. Başarılı olursanız etki yaratırsınız. Geçen yıl 17 madalya, bu yıl yine... Başarımız tesadüf olamaz. Bu insanlar yaşayan efsane olduklarını dünyaya göstermiş sporcular." dedi.

Türkiye'nin mücadele ettiği her organizasyonda tarihi başarılar kazandığını dile getiren Eroğlu, "Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda 65 yıl sonra 4 altın madalya kazandık. Türk güreşi olarak Avrupa'da, dünyada ağır sıkleti domine ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk güreşinin kutlu yürüyüşüne devam edeceğini vurgulayan Eroğlu, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etmesine ilişkin, "Çalışmanın, büyük düşünmenin canlısı Rıza, karşımızda. Egale ettik, 'şimdi geçeceğiz' diyoruz. Bir yıldızın, inanan bir insanın neler başarabileceğinin göstergesi. Güreşçilerimizin başarılılarını sayarken insan yoruluyor. Türk güreşi nereden nereye geldi." değerlendirmesinde bulundu.

- "TARİFİ YOK"



Avrupa Şampiyonası'nda 12 kez kürsünün ilk basamağında yer almayı başaran Rıza Kayaalp, "Rekoru egale ettim, güzel bir duygu, tarifi yok." diye konuştu.

Hırvatistan'daki finalde yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın zorlu geçtiğini aktaran Rıza Kayaalp, "Bu Avrupa Şampiyonası benim için çok önemliydi. Altında 12'ye ulaşmak çok zor. 'Karelin'in rekorunu kırmak zor' diyorlardı. Başarmak, egale etmek bize nasip oldu. Buna göre hazırlandım." ifadelerini kullandı.

"İnsan hayal kurup da söylediğini gerçekleştirmek için çok çalışınca başarabiliyor." diyen Rıza, şöyle devam etti:

"Yeter ki isteyelim ve çok çalışalım. İstikrarı korumak çok önemli. Çok sporcu bunu kaldıramıyor, kaldırabilen başarıyor. Bunu istiyordum ve başardım. Ülkemiz, devletimiz bizi yetiştirdi ve bizden tek istediği madalya. Hizmet için ben de bunun karşılığını ödemeye çalışıyorum. Kampta, yediğim bir tabak yemeğin bile hakkını vermem gerektiğini söylerim. Kamptaki arkadaşlarımız da bunu düşünsün istiyorum. Ülkemize vefamızı gösteriyoruz."

Raza Kayaalp, 3 şampiyonası kaldığını belirterek. "2024 yılında da başarıları tekrarlayıp son noktayı olimpiyatta koymak en büyük arzum. Allah çalışıyorsam nasip etsin. Emeğim rakibimden fazlaysa nasip olur şampiyonluk." değerlendirmesini yaptı.

Final karşılaşmasında ayağımdan gelen bir ses duyduğunu dile getiren Rıza, "Bir ses geldi, o an 'bitti' dedim. Ayağa kalktım, baktım ağrı var ama basabiliyorum, 'dayanmam lazım' dedim ama farklı alacağım bir maçı 4 dakikalık bir acı ve ölümüne savaşla bitirdim. Ayağımla ilgili sonuçlar bugün çıkacak kas yırtığı geçer sıkıntı olmaz düzeliriz." ifadelerini kullandı.