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Spor

Rıza Perçin: Mali disiplini sağlayana kadar desteğe ihtiyacımız var

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Rıza Perçin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 11:14 - Güncelleme:
Rıza Perçin: Mali disiplini sağlayana kadar desteğe ihtiyacımız var
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Rıza Perçin, "Türkiye'deki ünlü sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri ile 1 hafta sürecek bir yardım organizasyonu düzenleyeceğiz. Antalyaspor'u eski, borçsuz günlerine döndüreceğiz. Mali disiplini sağlayana kadar desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Kısa bir süre önce kulüp başkanlığına seçilen Perçin, AA muhabirine, bu yılı kendileri açısından "Antalyaspor feda sezonu" olarak tanımladıklarını söyledi.

Yönetime geldiklerinde transfer engeline neden olan 16 dosyayı çözüme kavuşturduklarını, önlerinde ne zaman geleceği belli olmayan 7-8 dosya daha bulunduğunu ifade eden Perçin, bunları da aşacaklarını ancak kendi güçlerinin bir yere kadar yeteceğini kaydetti.

Antalya olarak kenetlenmeye ihtiyaçlarının bulunduğunu dile getiren Perçin, "Antalya'nın dinamikleri bir araya gelmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valimiz Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer milletvekilleri elinden geleni yapıyor. Antalya'nın artık tamamen birlik olması gerekiyor. Cenazede, düğünde nasıl birlik oluyorsak aynı bilinçle stadyuma gelmeleri gerekiyor. 30 bin kişilik stadın bu yıl ortalamasını 20 binin altına düşürmememiz gerekiyor." diye konuştu.

Antalyaspor'a bağış kampanyası gibi bir organizasyon düzenleme düşüncelerinin olduğunu belirten Perçin, "Kulübün geçmiş dönemlerden gelen ağır bir mali yükü, borçları var. Şampiyon olan kulüpler bile bu kampanyaları yaptı. Türkiye'nin en zengin başkanlarından bir tanesi bu kampanyayı yaptı. Gerekli izinleri aldıktan sonra Türkiye'deki ünlü sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri ile 1 hafta sürecek bir yardım organizasyonu düzenleyeceğiz. Antalyaspor'u eski, borçsuz günlerine döndüreceğiz. Mali disiplini sağlayana kadar desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ YIL SONRA ANTALYA, TAKIMIYLA DA NEDEN İSMİNİ DÜNYADA DUYURMASIN"

Antalya'nın önemli bir turizm şehri olduğuna dikkati çeken Perçin, Avrupa'daki muadil kentlerin takımlarının sportif başarılarıyla ses getirdiğini vurguladı.

Antalya'da bu yıl 18 milyon turist hedefi ve 30 milyar doların üzerinde turizm girdisinin beklendiğine işaret eden Perçin, şöyle devam etti:

"Böyle bir kentin en büyük markası Antalyaspor. Çok daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Birkaç yıl sonra Antalya, takımıyla da neden ismini dünyada duyurmasın? Devletimizin de bu konuda bize yardımcı olması lazım. Fuarlara nasıl yatırım yapılıyorsa Antalyaspor'a da aynı şekilde yatırım yapılıp dünyada kentin adını Antalyaspor ile daha fazla duyurabiliriz."

Rıza Perçin, kamp döneminin verimli geçtiğini kaydederek, "Emre Belözoğlu ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda 4-5 tane daha iyi diyebileceğimiz transferler yapacağız. İyi bir takım kurmayı düşünüyoruz. Başarıya giden yolu merdiven gibi düşünüyoruz. Basamak basamak çıkmak istiyoruz. Bu sezon hedefimiz ligi orta sıralarda bitirmek. Kötü günleri konuşmayacağımız zamanlar istiyoruz. Gerçekçi olmak lazım. Düşme hattının üzerinde, korku yaşamadığımız bir yıl olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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