Rize seriye bağladı

Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Emrecan Bulut ile 71 ve 81. dakikalarda Ali Sowe attı.
Kayserispor'da Stephane Bahoken, 75'te kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Rizespor, ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Kayserispor, 12 puanda kaldı.
Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.