Rize'de 3 puanın sahibi Giresunspor oldu

5 Mart 2022 Cumartesi 18:04 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 18:04

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi.

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla GZT Giresunspor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Chiquinho ve 48. dakikada Hamidou Traore kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 14. dakikada Joel Pohjanpalo'dan geldi.

Bu sonucun ardından ligde oynadığı son iki maçı da kazanan Giresunspor, puanını 32'ye yükseltti. Arka arkaya üçüncü mağlubiyetini alan Rizespor ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, kendi sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada kazanılan köşe atışında, Fernandes'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yer tutan Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0

21. dakikada Fernandes'in hatasında meşin yuvarlağı kontrol eden Chiquinho'nun sol çaprazdan sağ ayağı ile şutunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Dabo'nun savunmanın arkasına uzun pasında iyi hareketlenen Pohjanpalo, sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra topa yerden sert vurdu. Kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Gökhan Akkan'ın üzerinden aşırtarak filelere göndermek istediği topu Boyd, son anda araya girerek uzaklaştırdı.

45+3. dakikada ceza sahasında Muhammed Gümüşkaya, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Chiquinho'nun vuruşunda, top filelere gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49'uncu dakikada ceza sahası içindeki karambolde Chiquinho'nun vuruşunda topu kaleci Gökhan çıkardı.

50'nci dakikada Hayrullah'ın ceza sahası yan çizgisinden gönderdiği topu önüne alan Chiquinho'nun vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

52'nci dakikada Mendes'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Boyd topu altı pas içerisindeki Sabo'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan çizgide topu çıkardı.

79'uncu dakikada gelişen GZT Giresunspor atağında Diabate sol kanattan yönelerek ceza sahasına girdi. Ön direkte araya giren Phiri topu uzaklaştırdı.

84'üncü dakikada Chiquinho'nun kullandığı köşe vuruşuna ön direkte topu savunma uzaklaştırdı. Ceza yayı önünde topu alan Traore'nin şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Serkan Çimen

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Eren (Dk. 46 Sabo), Holmen, Ponck, Cemali (Dk. 75 Cisse), Dabo (Dk. 46 Phiri), Fernandes, Mendes (Dk. 57 Alper), Yusuf (Dk. 57 Deniz), Boyd, Pohjanpalo

GZT GİRESUNSPOR: Okan - Hayrullah, Diarra, Perez, Behich, Traore (Dk. 90 Sergen), Flavio, Sergio (Dk. 66 Süleymanov), Chiquinho, Muhammed (Dk. 75 Diabate), Umut (Dk. 75 Balde)

GOLLER: Dk. 14 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) - Dk. 45+2 (P) Chiquinho, Dk. 48 Traore (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Ponck, Cisse, Phiri (Çaykur Rizespor) - Traore (GZT Giresunspor)