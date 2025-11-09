İSTANBUL 23°C / 14°C
  Rize'de düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tamamlandı
Spor

Rize'de düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun, Rize'nin Çayeli ilçesindeki Sezon Vadisi'nde düzenlediği Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tamamlandı

AA9 Kasım 2025 Pazar 18:33 - Güncelleme:
Rize'de düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Motosiklet Federasyonunun, Rize'de düzenlediği Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde düzenlenen şampiyonaya farklı illerden yaklaşık 100 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar, 26 kilometrelik zorlu parkurda hünerlerini sergiledi.

Şampiyonada dereceye girenlere Çayeli Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AA muhabirine, memleketi Rize'de böyle bir organizasyonun yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Rize'nin yeşil doğasında, hırçın coğrafyasında motor sporlarının yapılmasının çok anlamlı olduğunu ifade eden Koçoğlu, "İlk kez düzenleniyor olması, yüzü aşkın sporcunun yer alması çok güzel. Sporcularımızla da görüşme fırsatım oldu. Onlarda çok keyifli bir süreç yaşadıklarını bahsettiler." dedi.

Koçoğlu, iki yıl önce Rize'de bakanlık olarak bir spor çalıştayı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "O çalıştay neticesinde bir planlamamız oldu. Bu yerine geliyor. Geçtiğimiz aylarda Kaçkar by UTMB kapsamında Kaçkarlar ve Ayder'de uluslararası bir organizasyon gerçekleştirdik. Karadeniz ve Rize'de motor sporları yarışlarının olması çok kıymetli." diye konuştu.

Koçoğlu, bu tür organizasyonların Rize turizmi açısından çok kıymetli olduğunu belirterek, "Kültürümüzü tanıtma fırsatımız oluyor. Burada kaynaşma fırsatı oluyor. Farklı illerden gelenler oluyor. Bir sonraki yıl bu organizasyonu uluslararası düzeye taşımak için çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Ödül törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ve diğer davetliler katıldı.

