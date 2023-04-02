Rize'de gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
28. dakikada sol kanattan Alberk Koç'un ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
45. dakikada topla buluşan Olawoyin'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda topu kaleci Gelios kurtardı.
47. dakikada ceza sahası dışının sol çaprazında topla buluşan Alper Potuk'un şutunda kaleci Gelios meşin yuvarlağı kurtardı.
61. dakikada topla ilerleyen Alper Potuk'un pasıyla topla buluşan Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
79. dakikada Levent Ayçiçek'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Burak Şeker xx, Murat Ergin Gözütok xx, Yusuf Susuz xx
Çaykur Rizespor: Zafer xx, Alberk xx (Halil İbrahim dk. 77 ?), Emirhan xx (Seyfettin Anıl dk. 85 ?), Sinan xx, Mithat xx, Ogün xx (Kubilay dk. 59 x), Azubuike xx, Amilton xx (Alper dk. 46 xx), Olawoyin xx, Bolasie xx (Benhur dk. 59 x), Mary xx
Yedekler: Tarık, Emre, Koray, Miya, Eren Emre
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Bandırmaspor: Gelios xx, Berkan xx (Okan dk. 70 x), Koutroubis xx, Arda xx, Alpay xx, Emre xx (Caner dk. 89 ?), Kerim xx (Nikola dk. 63 x), Oğuz xx, Mehmet xx, Levent Ayçiçek xx, Atabey xx (Tetteh dk. 89 ?)
Yedekler: Hüseyin, Aksel, Camara, Emir, Saponjic, İsmet Kayahan
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Sarı kartlar: Yannick Bolasie, Alper Potuk, Mithat Pala (Çaykur Rizepor), Berkan Mahmut Keskin, Alpay Yoldaş, Atabey Çiçek, Koutroubis, Levent Ayçiçek, Oğuz Kaan Güçtekin (Bandırmaspor)