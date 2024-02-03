Rize'de gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Rizespor ligde oynadığı son iki maçı kazanamadı. Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 22'ye çıkardı. Rizezspor ise 36 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Ankaragücü ile karşılaşacak. Rizespor, Sivas deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada sağdan hareketlenen Benhur Keser'in ceza sahası içerisine girdikten sonra arka direğe ortasında, Varesanovic'in sol çaprazda göğsü ile kontrol edip vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikada savunmanın arkasına iyi hareketlenen Guilherme'nin sol taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra, penaltı noktası üzerine pasında, Prip'in gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kale çizgisi üzerinde yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Prip'in sağdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Cicaldau'nun şutunda iyi uzanan kaleci Gökhan Akkan, topu çıkarmayı başardı.

26. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ortasında, savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Benhur Keser'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

73. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Alassane Ndao'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

77. dakikada Zeqiri'nin ceza sahasının dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.

90+2. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gustavo'nun vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 90), Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Olawoyin (Mithat Pala dk. 82), Jonjo Shelvey, Altin Zeqiri (Minchev dk. 85), Dal Varesanovic (Gustavo dk. 90), Benhur Keser, Adolfo Gaich

Konyaspor: Jakup Slowik, Guilherme, Filip Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Cebrail Karayel (Kahraman Demirtaş dk. 85), Alexandru Cicaldau, Steven N'Zonzi, Alassane Ndao, Oğulcan Ülgün, Louka Prip (Sokol Cikalleshi dk. 69), Valon Ethemi (Marlos Moreno dk. 80)

Sarı kartlar: Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Marlos Moreno (Tümosan Konyaspor)