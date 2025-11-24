Rizespor kalecisi Fofana 9 kurtarışa imza attı.

Sowe'un 60. dakikadaki şutu direkte patladı.

Asensio son 5 lig maçında 6 skor katkısı verdi.

Talisca, Nesyri ve Brown'ı kulübeye gönderen Tedesco, ilk 11 deneyimi az olan Duran'ı tek başına sürerek bağlantıda risk aldı. İki kafacı bir ortacıyı ikinci devre için sakladı. Semedo'nun yokluğu çok hissedildi. Mert Müldür ve Nene, göbekteki İsmail ve Fred birbirinden kopuktu. Asensio geri koşmak zorunda kaldı. Ederson'a parantez açmak lazım. M.City'deki pasları burada olmuyor, her hafta aynı senaryodan kriz çıkıyor. Rakiplerin analiz raporunda bu konu yıldızlı nottur. İkinci yarı tamamen çekilen Rize, F.Bahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. Tedesco ise doğru kadroyu ikinci yarı buldu. Beşiktaş derbisinde olduğu gibi Asensio liderlik gösterdi. İkinci yarıdan çok 2-0 yenik başlanan ilk yarılar konuşulmalı...