İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4375
  • EURO
    49,021
  • ALTIN
    5563.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rize'de muhteşem geri dönüş! Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı
Spor

Rize'de muhteşem geri dönüş! Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı. İşte detaylar...

AKŞAM24 Kasım 2025 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
Rize'de muhteşem geri dönüş! Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı
ABONE OL

Rizespor kalecisi Fofana 9 kurtarışa imza attı.

Sowe'un 60. dakikadaki şutu direkte patladı.

Asensio son 5 lig maçında 6 skor katkısı verdi.

Talisca, Nesyri ve Brown'ı kulübeye gönderen Tedesco, ilk 11 deneyimi az olan Duran'ı tek başına sürerek bağlantıda risk aldı. İki kafacı bir ortacıyı ikinci devre için sakladı. Semedo'nun yokluğu çok hissedildi. Mert Müldür ve Nene, göbekteki İsmail ve Fred birbirinden kopuktu. Asensio geri koşmak zorunda kaldı. Ederson'a parantez açmak lazım. M.City'deki pasları burada olmuyor, her hafta aynı senaryodan kriz çıkıyor. Rakiplerin analiz raporunda bu konu yıldızlı nottur. İkinci yarı tamamen çekilen Rize, F.Bahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. Tedesco ise doğru kadroyu ikinci yarı buldu. Beşiktaş derbisinde olduğu gibi Asensio liderlik gösterdi. İkinci yarıdan çok 2-0 yenik başlanan ilk yarılar konuşulmalı...

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.