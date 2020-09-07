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Spor

Rizespor 3 eksikle çalıştı

Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan Çaykur Rizespor'da, milli takımlardan henüz dönmeyen Gökhan Akkan, Dario Melnjak ve Amedej Vetrih, idmanda yer almadı.

AA07 Eylül 2020 Pazartesi 11:57 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 11:57
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Süper Lig'in açılış maçında 11 Eylül Cuma günü Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman yapan futbolcular, salonda başladığı antrenmanı sahada tamamladı.

Sahada gruplara ayrılan oyuncular, top kapma çalışması ile başlayan antrenmanı dar alanda yapılan pas çalışmasının ardından koşuyla tamamladı.

Yeşil-mavili ekipte milli takımlardan henüz dönmeyen Gökhan Akkan, Dario Melnjak ve Amedej Vetrih, idmanda yer almadı.

Rize temsilcisi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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