Rizespor, 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaştı. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 1-0 kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ali Sowe kaydetti.

RİZESPOR ÇIKIŞA GEÇTİ

İlhan Palut'un öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 2. glibiyetini aldı. Rizespor, 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıkışa geçti.

İsmet Taşdemir'in takımı Bodrum FK ise ligde 3 maç sonra mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 10 çıkardı ve Bodrum FK ile aynı puana ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Bodrum, Fenerbahçe deplasmanında oynayacak. Rizespor ise haftayı BAY geçecek.