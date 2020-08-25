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Spor

Rizespor Baiano ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, geçen sezonu Gençlerbirliği'nde kiralık olarak geçiren Portekiz takımı Maritimo'nun Brezilyalı ön liberosu Baiano ile 3 yıllığına anlaştı.

AA25 Ağustos 2020 Salı 13:23 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 13:23
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fabricio Santos De Jesus'u (Baiano) 3 yıllığına kadrosuna kattığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Baiano ile 3 sezonluk anlaşmaya varıldığı, Portekiz Ligi ekibi Maritimo ile de anlaşılarak transferin geçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, "Baiano geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak forma giymiştir. Fabricio Baiano'nun kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 25 maçta 1944 dakika görev almıştı.

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