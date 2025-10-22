İSTANBUL 21°C / 16°C
Rizespor-Başakşehir maçında gol çıkmadı

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor ile Başakşehir sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

22 Ekim 2025 Çarşamba 22:02
Rizespor-Başakşehir maçında gol çıkmadı
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Dengeli geçen maçta Rizespor ve Başakşehir, gol bulabilmek adına zaman zaman rakip kaleye çok adamla gitmek istedi ama iki takımın da planları tutmadı.

Bu beraberliğin ardından Çaykur Rizespor puanını 9'a, RAMS Başakşehir ise puanını 7'ye yükseltti.

Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor, Samsunspor'a konuk olacak. Başakşehir, Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

