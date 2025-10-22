Rizespor-Başakşehir maçında gol çıkmadı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Dengeli geçen maçta Rizespor ve Başakşehir, gol bulabilmek adına zaman zaman rakip kaleye çok adamla gitmek istedi ama iki takımın da planları tutmadı.

Bu beraberliğin ardından Çaykur Rizespor puanını 9'a, RAMS Başakşehir ise puanını 7'ye yükseltti.

Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor, Samsunspor'a konuk olacak. Başakşehir, Antalyaspor deplasmanına çıkacak.