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Spor

Rizespor, Başakşehir'i tek golle geçti

Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor bugün hazırlık maçında karşılaştı. 35'er dakika üzerinden oynanan mücadeleyi Rizespor Tunay Torun'un attığı golle 1-0'lık skorla kazandı.

AA28 Mart 2021 Pazar 17:58 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 17:58
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Antalya'da oynanan hazırlık maçında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

Süper Lig'e verilen milli maç arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Otel futbol sahasında oynanan müsabakada, Çaykur Rizespor'un golünü 34. dakikada Tunay Torun kaydetti.

Maçın ardından Medipol Başakşehir'in 5 günlük kampı sona erdi. Çaykur Rizespor'un ise kampı 30 Mart Salı günü sona erecek.

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