Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'dan maç öncesi güçlü mesaj

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Lig Radyo'ya özel açıklamalarda bulundu.

Lig Radyo'da, Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Bakır, hem karşılaşmanın önemine değindi hem de takımlarının hedefleri hakkında net mesajlar verdi.

'KAZANAN RİZESPOR OLACAK'

Karşılaşmaya ilişkin iddialı sözler sarf eden Bakır, 'Fenerbahçe maçı bizim açımızdan puan almak istediğimiz bir maç. Bu zorlu maçta inanıyorum ki kazanan Rizespor olacak. Dileğimiz, kaliteli kadromuz ile Fenerbahçe karşısında güzel bir oyun çıkarmak.' dedi.

Rizespor'un ligdeki konumunu daha yukarı taşımak istediğini belirten Bakır, bu tür büyük maçların takımın karakterini ortaya koyması açısından önemli olduğuna dikkat çekti.