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Spor

Rizespor-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.

IHA3 Ocak 2025 Cuma 12:44 - Güncelleme:
Rizespor-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka'ya, AVAR olarak Mustafa Savranlar eşlik edecek.

  • Sarper Barış Saka
  • VAR hakemi
  • Çaykur Rizespor vs Beşiktaş

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