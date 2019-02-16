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Rizespor deplasmanda Bursaspor'u devirdi: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

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Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı.

Rizespor, 12. dakikada Boldrin'in asisti ve Aatif'in golüyle öne geçti. Azubuike, 78. dakikada maçın skorunu ilan eden golü attı.

Maçın ilk yarısında Yusuf Erdoğan'a tepki gösteren Bursaspor taraftarı, maçın 2-0'a gelmesinin ardından da yönetime 'istifa' tezahüratları yaptı.

Bur skorun ardından Rizespor, puanını 25 yaptı ve ateş hattından maç fazlasıyla 10. sıraya kadar yükseldi. Bursaspor ise 24 puanda kaldı.

Bursaspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Rizespor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

BURSASPOR TRİBÜNLERİNDEN YUSUF'A TEPKİ

Bursasporlu taraftarlar tarafından tepki gösterilen futbolcu Yusuf Erdoğan'ı, teknik direktör Samet Aybaba oyundan aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında 1-0 geri düşen Bursaspor'un futbolcuları, taraftarlar tarafından ıslıklanmaya başlandı. Sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan da 30. dakikadaki bir pozisyonda hata yapınca taraftarlardan tepki aldı. Bunun üzerine sinirlenip eldivenlerini yere atarak oyundan çıkmak isteyen Yusuf Erdoğan'a, teknik direktör Samet Aybaba da tepki gösterdi.

Yaklaşık 5 dakika daha oyunda kalan Yusuf, 35. dakikada oyundan alınarak, yerini Burak Kapacak'a bıraktı. Direkt soyunma odasına giden tecrübeli futbolcu, daha sonra yedek kulübesine geldi.

(Sporx)

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