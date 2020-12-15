Rizespor, Eskişehirspor'un fişini ilk yarıda çekti!

15 Aralık 2020 Salı 17:18 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 17:18

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Çaykur Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Çaykur Rizespor’un, Eskişehirspor karşısında 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Sol kanattan ceza sahasına topla giren Samudio’nun pasında Kemal Rüzgar bekletmeden şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Onur Bulut’un ortasını değerlendiren Samudio’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

15. dakikada Yasin’inin vuruşunda Kayserispor defasından seken topu ayağına alan Tunay, ceza sahasının dışından şık bir vuruş gerçekleştirerek topu filelerle buluşturdu. 3-0

38. dakikada Talbi’nin pasında ceza sahasının içerisine kadar giren Samudio’nun vuruşunda kaleci Ekrem topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada orta sahada topla buluşan Kemal, rakip ceza sahasına kadar topu taşıdı ve yaptığı vutuşunda top kaleci Ekrem’de kaldı.

60. dakikada Tunay’ın sağ kanattan ortasında Kemal şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut (Dk.46 Murat Sağlam), Talbi (Dk.57 Emirhan Topçu), Selim Ay, Alberk Koç, Jovançiç, Yasin Pehlivan (Dk.77 Donsah), Tunay Torun (Dk.77 Michalak), Mithat Pala, Samudio, Kemal Rüzgar

Eskişehir: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat (Dk.46 Bedirhan Akçay), Onur Bayramoğlu (Dk.83 Doğukan Ünal), Alimi, Tolga Yakut (Dk.46 Buğra Çağlıyan), Erdal Akdari, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mevlüt Çelik (Dk.12 Kaan Gül), Sholaja (Dk.77 Talha Erdoğan)

Goller: Dk.5 Kemal Rüzgar, Dk.12 Samudio, Dk.15 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.27 Kaan Gül, Dk. 32 Tolga Yakut (Eskişehirspor)