Rizespor, evinde Kayserispor'u tek golle yıktı

27 Kasım 2021 Cumartesi 18:00 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:15

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Selim Ay kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 10 puanla son sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 16 puanla 13. sırada yer buldu.

Rizespor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Umar'ın sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Lung'u geçen topu Hosseini yatarak kornere çeldi.

27. dakikada Campanharo'nun ceza yayı üzerine yerden pasında Carole'nin dönüp vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

32. dakikada kazanılan faul atışında, Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, savunmaya çarparak filelere gitmekte olan topu kaleci Lung, son anda çelmeyi başardı.

41. dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Campanharo'nun ortasında, penaltı noktasında yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada sol taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte iyi yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşunda, top kaleci Lung'un üzerinden filelere gitti: 1-0.

59. dakikada sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Boldrin'in ortasında penaltı noktasında Boyd'un gelişine vuruşunda, kaleci Lung'un tokatlayarak oyun alanına çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

68. dakikada rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinde Boldrin'in sol ayağı ile vuruşunda, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

82. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında Mane'nin kafa ile içeri çevirdiği topta Holmen'in ters vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Dokovic, Sabo (Dk. 84 Alper Potuk), Umar (Dk. 90+3 Dabo), Boldrin, Boyd (Dk. 73 Deniz Hümmet), Pohjanpalo (Dk. 73 Yasin Pehlivan)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Carole (Dk. 73 Yasir Subaşı), Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 56 Mane), Campanharo, Kemen, Mustafa Pektemek (Dk. 57 Gökhan Sazdağı), İlhan Parlak (Dk. 80 Ramazan Civelek), Gavranovic

GOL: Dk. 48 Selim Ay (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Dk. 86 Mane (Yukatel Kayserispor)