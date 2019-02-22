Rizespor evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Rizespor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Rizespor, Yeni Malatyaspor'u Aatif Chahechouhe, Muriqi ve Nakoulma'nın golleriyel 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Aatıf, Fernando Boldrin'in asistinde topu Yeni Malatyaspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Muriqi, Rizespor adına 2. golü bularak farkı 2'ye çıkardı.
90+7 dakika ise Nakoulama, Karadeniz ekibi adına 3. golü buldu. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Öte yandan maçın hakemi Hüseyin Göçek, 77. dakikada Rizesporlu Awaziem ve Yeni Malatyasporlu Eren'in karşı karşıya geldiği pozisyonda önce penaltı verdi, ardından VAR'a giderek kararı iptal etti.
Rizespor, bu galibiyetle oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak istikrarlı oyununu sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise oynadığı son 5 karşılaşmada 3. mağlubiyetini aldı.
Rizespor, bu galibiyetle puanını 28'e çıkartarak maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise, Trabzonspor'un Göztepe'yi mağlup etmesinin ardından 34 puanla 5. sıraya geriledi.
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