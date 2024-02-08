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Spor

Rizespor, Galatasaray ile anlaştı! Halil Dervişoğlu'nun kararı bekleniyor

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Çaykur Rizespor, Halil Dervişoğlu için Galatasaray ile anlaştı. Oyuncunun transfere yeşil ışık yakması bekleniyor.

8 Şubat 2024 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
Rizespor, Galatasaray ile anlaştı! Halil Dervişoğlu'nun kararı bekleniyor
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Transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da flaş ayrılıklar yaşanabilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu transferi için anlaşma sağladı.

Haberde oyuncunun kiralık transferi için iki kulübün el sıkıştığı ve oyuncunun kararının beklendiği belirtildi.

Halil Dervişoğlu, Rize'ye gitmeye ikna olursa transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

HALİL'İN PERFORMANSI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.

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