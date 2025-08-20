İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Rizespor, Galatasaray mesaisinde

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile deplasanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 21:24 - Güncelleme:
Rizespor, Galatasaray mesaisinde
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde salonda başlayan antrenmanda ısınma ve core egzersizleri yaptı.

Sahada 5'e iki pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşusunun ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

