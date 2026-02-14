Rizespor, Gençlerbirliği karşısında 2-0'dan döndü!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

Gençlerbirliği, 14. dakikada Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. VAR incelemesinin ardından bir önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

Ev sahibi Gençlerbirliği, 18. dakikada bu kez Ali Sowe'un kendi kalesine attığı golle durumu 1-0'a getirdi. Başkent temsilcisi, 45. dakikada Sekou Koita'nın attığı golle Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

10 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ

Rizespor'da Mithat Pala, 77. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Karadeniz ekibinde ilk golü atan Mithat Pala, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-2'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 23, Çaykur Rizespor 21 puana yükseldi.

Gençlerbirliği, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.