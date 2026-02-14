İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rizespor, Gençlerbirliği karşısında 2-0'dan döndü!
Spor

Rizespor, Gençlerbirliği karşısında 2-0'dan döndü!

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi 2-0 geriye düştüğü mücadelede 10 dakikada bulduğu 2 golle beraberliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 16:33 - Güncelleme:
Rizespor, Gençlerbirliği karşısında 2-0'dan döndü!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

Gençlerbirliği, 14. dakikada Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. VAR incelemesinin ardından bir önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

Ev sahibi Gençlerbirliği, 18. dakikada bu kez Ali Sowe'un kendi kalesine attığı golle durumu 1-0'a getirdi. Başkent temsilcisi, 45. dakikada Sekou Koita'nın attığı golle Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

10 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ

Rizespor'da Mithat Pala, 77. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Karadeniz ekibinde ilk golü atan Mithat Pala, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-2'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 23, Çaykur Rizespor 21 puana yükseldi.

Gençlerbirliği, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.