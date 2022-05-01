Rizespor, Göztepe'yi gole boğdu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında küme düşmesi kesinleşen Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 mağlup oldu. Maçın başında Baku ile öne geçen Göztepe, kalesinde daha sonra 7 gol birden gördü.

Göztepeli taraftarlar, özellikle kaptan Halil ve Yalçın'a tepki gösterirken yönetimi de protesto etti.

Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadı'nda aldığı galibiyetle puanını 33'e çıkardı ve kümede kalma umutlarını matematiksel olarak son 3 maça taşıdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Halil Akbunar topla birlikte ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı yerden arka direğe gönderdi. Topla buluşan Baku'nun şutunda kaleci Gökhan Akkan başarılı olsa da seken topa bir kez daha vuran Baku, topu filelere gönderdi. 1-0

16. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Yusuf Sarı, çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi. Ters vuruş yapan Kahraman Demirtaş, topu kendi ağlarına gönderdi. Maçın hakemi topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle golü iptal etse de, pozisyon VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı. 1-1

19. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Gökhan Gönül'ün ceza sahası yayına yerden gönderdiği topla buluşan Yusuf Sarı, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Topu önünde bulan Cisse, rakibinden sıyrılarak girdiği ceza sahasında sağ alt köşeye attığı şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

34. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında Gedson Fernandes, rakip yarı alanın ortalarından top sürerek ceza sahasına girdi. Sağ ayağıyla attığı şutta sağ köşeye topu gönderen Fernandes, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 1-3

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Çaykur Rizespor, 3-1 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında Gökhan Gönül'ün ceza sahasına gönderdiği topu Cisse kafayla Gedson'un önüne bıraktı. Gedson dar açıdan attığı şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-4

68. dakikada orta alandan yüklenen Rizespor'da Gedson'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Yusuf Sarı, topu soluna çekerek kalenin sağına attığı şutta golü buldu. 1-5

78. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Boyd'un pasıyla topla buluşan Pohjanpalo, Mihojevic'i geçerek şutunu attı, top sol taraftan ağlarla buluştu. 1-6

85. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Ege Özkayımoğlu ceza sahası yayının üzerinde sol ayak içiyle kaleye şutunu gönderdi. Filelere giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

89. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında Mendes'in ceza sahasına ortaladığı top savunmadan döndü. Dönen topla tekrar buluşan Mendes, dar açıdan attığı şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-7

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan, Esat Sancaktar, Ali Tuna

Göztepe: Piric, Murat Paluli, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Moubandje, Baku (Dk. 67 Efe Can Saçıkara), Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 85 İzzet Furkan Malak), Halil Akbunar (Dk. 67 Ege Özkayımoğlu), Lourency (Dk 46 Mihojevic), Jahovic (Dk. 46 Di Santo)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Emirhan Topçu, Ponck, Eren Albayrak, Bolasie (Dk. 63 Boyd), Fernandes (Dk. 71 Mendes), Phiri, Yusuf Sarı (Dk. 81 Deniz Hümmet), Sabo (Dk. 81 Kubilay Kanatsızkuş), Cisse (Dk. 71 Pohjanpalo)

Goller: Dk. 8 Baku (Göztepe), Dk. 16 Kahraman Demirtaş (Kendi kalesine), Dk. 19 Cisse, Dk. 34 ve 53 Fernandes, Dk. 68 Yusuf Sarı, Dk. 78 Pohjanpalo, Dk. 88 Mendes (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 11 Lourency (Göztepe)