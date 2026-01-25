İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rizespor ile Alanyaspor puanları paylaştı
Spor

Rizespor ile Alanyaspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Rizespor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Kırmızı kartların çıktığı mücadelede Rizespor'un bir golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

25 Ocak 2026 Pazar 19:08
Rizespor ile Alanyaspor puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Rizespor, 6. dakikada Giannis Papanikolaou'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Alanyaspor'da Maestro, 21 ve 43. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart gördü ve iki takım da ilk yarıyı 10'ar kişi bitirdi.

RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

62. dakikada Qazim Laçi ile ağları havalandıran Rizespor'un golü, yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

80'DE MIHAILA, 90'DA MOUNIE

Rizespor, 80. dakikada Valentin Mihaila ile öne geçti.

Alanyaspor, 90. dakikada Steve Mounie ile eşitliği sağladı. Mounie, Süper Lig'de ilk kez ağları havalandırdı.

RİZESPOR 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

3 maçtır kazanamayan Rizespor, puanını 19 yaptı.

Alanyaspor ise puanını 22'ye çıkardı.

Rizespor, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor ise evinde ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
