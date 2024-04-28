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Spor

Rizespor ile Ankaragücü puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

28 Nisan 2024 Pazar 21:18 - Güncelleme:
Rizespor ile Ankaragücü puanları paylaştı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Çaykur Rizespor, ilk yarıyı 25'te Gaich ve 32'de Olawoyin'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan Ankaragücü, 56'da Bajic ve 90+9'da Garry Rodrigues'in golleriyle mağlubiyetten kurtuldu.

Evinde 3 maç sonra puan kaybeden Rizespor, puanını 49'a çıkarırken haftayı 7. sırada kapattı.

Puanını 38' çıkaran Ankaragücü ise 14. sırada yer aldı.

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