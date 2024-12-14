Rizespor ile Konyaspor puanları paylaştı

Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Rizespor, 45. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Konyaspor, bu gole 53. dakikada Danijel Aleksic ile cevap verdi.

Rizespor'da golü atan Sowe, 9. dakikada penaltıyı değerlendiremedi. Sowe, vuruşunda kaleci Jakub Slowik'e takıldı.

Bu sonucun ardından iki takım da 20 puana yükseldi.

Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gelecek haftayı BAY geçecek Konyaspor ise 5 Ocak'ta Alanyaspor deplasmanına gidecek.