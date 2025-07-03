Rizespor, kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Pendikspor'dan kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti.

Yeşil-mavili takımdan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz ile anlaşmaya varan deneyimli kaleci Erdem, Acıbadem Taksim Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Erdem'in sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. Erdem Canpolat, ardından 2 yıllık anlaşmayı imzaladı."

Açıklamada, Almanya'da Schalke 04 altyapısında yetişen Canpolat'ın Kasımpaşa ve Pendikspor forması ile Süper Lig'de 48, Trendyol 1. Lig'de ise 24 kez forma giydiği belirtildi.

