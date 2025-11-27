Rizespor-Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre; Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'a bu maçta Özcan Sultanoğlu ve Seyfettin Ünal yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Davut Dakul Çelik görev üstlenecek. FIFA Kokartlı Hakem Cihan Aydın bu sezon Kayserispor ilk kez maçını yönetecek.

29 Kasım Cumartesi günü Rize'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı saat 14.30'da başlayacak.