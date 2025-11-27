İSTANBUL 22°C / 12°C
  • Spor
  • Rizespor-Kayserispor maçının hakemi belli oldu
Spor

Rizespor-Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

27 Kasım 2025 Perşembe 13:10
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre; Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'a bu maçta Özcan Sultanoğlu ve Seyfettin Ünal yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Davut Dakul Çelik görev üstlenecek. FIFA Kokartlı Hakem Cihan Aydın bu sezon Kayserispor ilk kez maçını yönetecek.

29 Kasım Cumartesi günü Rize'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı saat 14.30'da başlayacak.

