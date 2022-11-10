Rizespor, Kırklarelispor'u Benhur Keser'le devirdi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ile karşılaştı. Çaykur Rizespor sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:



16. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kubilay'ın pasını alan Sefa çizgiye kadar indi. Sefa'nın geriye pasında Benhur'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada atak geliştiren Kırklarelispor'da topla buluşan Enes İslam ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan Sinan'a geri döndü. Sinan'ın şutuna kale önünde dokunan Ensar topu filelerle buluşturdu. 1-1

75. dakikada Mithat Pala'nın pasıyla topla buluşan Deniz'in savunmadan dönen şutunda topu karşılayan Benhur Keser'in şutu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Olcar xx, Buğra Can Semercioğlu xx, Salih Burak Demirel xxx

Çaykur Rizespor: Zafer xx, Ercan xx, Seyfettin Anıl xx, Berkay xx (Alberk dk. 57 xx), Mithat xx, Papa xx, Eren Emre xx (Miya dk. 63 xx), Muhammet Enes xx (Deniz dk. 57 xxx), Sefa xxx (Bolasie dk. 76 x), Kubilay xx, Benhur xxx (Emircan dk. 76 x)

Yedekler: Emre, Koray, Van Den Hurk, Emirhan, Emirhan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Kırklarelispor: Hüseyin xx, Canberk Ömer xx (Hüseyin Eray dk. 83 ?), Cengiz xx, Uğur xx, Sinan xx, Ömer Can xx (dk. 61 Hasan Emre xx), Mert xx (Sabrican dk. 73 x), Serhat xx, Enes İslam xx, Ensar xxx (Murat dk. 83 ?), Mahmut Caner xx (Furkan Fehmi dk. 73 x)

Yedekler: Mehmet, Erdi Can, Enes, Burak,

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Goller: Benhur Keser (dk. 16), (dk. 75) (Çaykur Rizespor), Ensar (dk. 29) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Serhat Mermer, Enes İlkin (Kırklarelispor)