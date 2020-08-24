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Spor

Rizespor, Michalak'ı kiraladı

Süper Lig takımlarından Rizespor, geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen ve bonservisi Rusya temsilcisi Akhmat Grozny'de olan Konrad Michalak'ı satın alma opsiyonu ile 1 sezonluğuna kiraladı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:01
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Çaykur Rizespor, bonservisi Rusya'nın Akhmat Grozny takımında olan sağ kanat oyuncusu Konrad Michalak'ı kiraladığını açıkladı.

Satın alma opsiyonu ile 1 sezonluğuna kiralanan Polonyalı futbolcu, geçen sezonun ara transfer döneminde Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

Konrad Michalak'ın transferiyle ilgili olarak Rizespor'un internet sitesinden "Rizespor’umuza Hoş Geldin Konrad Michalak" başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

"1997 doğumlu Plonyalı hücum oyuncusu Konrad Michalak ile kulübümüz arasında satın alma opsiyonu ile birlikte 1 sezonluk kiralık anlaşmaya varıldı. Rusya Premier Lig kulübü Akhmat Grozny’den transfer ettiğimiz Konrad Michalak geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giymişti. Michalak’ın kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz. Önümüzdeki günlerde başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize’de Konrad Michalak için imza töreni düzenlenecektir."

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