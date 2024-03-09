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Spor

Rizespor, Mithat Pala'nın son durumunu açıkladı!

Çaykur Rizespor, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Mithat Pala'nın son durumunu açıkladı. Karadeniz ekibi, Pala'nın dönüş süresinin 6-10 hafta olarak görülmekte olduğunu söyledi.

9 Mart 2024 Cumartesi 00:08 - Güncelleme:
Rizespor, Mithat Pala'nın son durumunu açıkladı!
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Rizespor, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Mithat Pala'nın son durumunu açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada Mithat Pala'nın fibula kemiğinde spiral kırık tespit edildiği ve 6-10 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"8 Mart 2024 Cuma günü Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mithat Pala'nın yapılan acil muayene ve tetkikleri sonucunda "fibula kemiğinde spiral kırık" tespit edilmiş olup ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Mithat Pala'nın tahmini spora dönüş süresi 6-10 hafta olarak öngörülmektedir."

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray, Mithat Pala için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

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