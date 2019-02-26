İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3092
  • 6,0343
  • 226.504
  • 105.082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rizespor oyuncusu Aatıf Chahechouhe sakatlandı

Devre arası transfer döneminde Çaykur Rizespor'a katılan ve kısa sürede gösterdiği etkili performansla beğenileri toplayan Aatıf Chahechouhe sakatlandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çaykur Rizespor'un 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Aatif Chahechouhe sakatlandı.
 
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan ve 1'ini beraberlikle tamamlayan Çaykur Rizespor'da yakalanan 6 maçlık çıkışta takıma önemli katkı sağlayan Aatif Chahechouhe, sakatlığı nedeniyle bugün yapılan antrenmana katılmadı. 
 
Yeşil mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve geride kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarda görev alan Aatif Chahechouhe'nun bugün saat 17.30'da antrenman öncesi planlanan basın toplantısının da sakatlığı nedeniyle iptal edildiği belirtilirken, tecrübeli futbolunun hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alıp almayacağının ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den Ankara'ya sürpriz ziyaret

ABD'den Ankara'ya sürpriz ziyaret

Türk balıkçı teknesine ateş açtılar

Türk balıkçı teknesine ateş açtılar

HDP’li Aleddin Erdoğan’ın adaylığı reddedildi

HDP’li Aleddin Erdoğan’ın adaylığı reddedildi

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

İran'da Zarif'in istifası kabul edilmedi

İran'da Zarif'in istifası kabul edilmedi

MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' mesajı

MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' mesajı

Gerilimi tırmandıracak açıklama: Hindistan'a karşılık verilecek

Gerilimi tırmandıracak açıklama: Hindistan'a karşılık verilecek

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü
 

POPÜLER HABERLER

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal´dan Kemal Kılıçdaroğlu´na sert sözler

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal´dan Kemal Kılıçdaroğlu´na sert sözler

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA