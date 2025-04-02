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Spor

Rizespor, Sivasspor mesaisinde

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın çalışmalarını sürdürdü.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 18:01 - Güncelleme:
Rizespor, Sivasspor mesaisinde
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili takım, Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou idmana katılmadı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmayla Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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