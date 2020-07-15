DHA 15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:11

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından hemen harekete geçen yönetim, daha önce Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas'ı Rize'ye davet etti.

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman dün görevinden istifa etti. Yeni teknik adam için çalışmalarına başlayan Rizespor yönetimi, Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ı görüşmek için Rize'ye çağırdı. Yönetimle görüşme yapacak 44 yaşındaki teknik adamın anlaşma sağlanması halinde ligde kalan 2 maç ve gelecek sezonun planlamasında yer alacağı öğrenildi.

GELECEK SEZON GÖREVE BAŞLAYABİLECEK

Hırvat çalıştırıcı, bu sezon Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük ve Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlük yaptığı için Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre, Süper Lig'de 3'üncü bir takım çalıştıramıyor.

Bu nedenle Tomas, Karadeniz ekibi ile resmi sözleşmeye imza atarsa gelecek sezon takımın başında sahaya çıkabilecek. Yeşil mavililer, Süper Lig'in 33 ve 34'üncü haftalarında Rizeli teknik direktör Mehmet Ali Karaca ve yardımcı antrenörler yönetiminde maçlara çıkacak.

Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ın, yeşil mavili ekipteki birçok transferde de etkisi olmuştu.