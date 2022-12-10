Rizespor, Tuzlaspor'u tek golle yendi

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Rizespor atağında Emircan'ın ceza sahasına gönderdiği ara pasında Deniz topla buluştu. Deniz'in ayak içiyle yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

44. dakikada Tuzlaspor atağında ceza sahası sol ön çizgi üzerinde Adeniyi'nin ara pasında ceza sahası içinde Cisse topla buluştu. Sol çaprazdan Cisse'nin yerden vuruşunda, kaleci topu kontrol etti.

46. dakikada ileri atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Adeniyi, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Tarık, son anda ayağıyla uzaklaştırdı.

49. dakikada Rizespor kaleyi karşıdan gören noktadan Alper Potuk'la kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası sağ tarafına yapılan ortada Emircan'ın kafa vuruşunda kaleci Emre'nin kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

61. dakikada sol çizgiden ceza sahasına giren Adeniyi, kaleye yaptığı vuruşta kaleci topu uzaklaştıramadı. Kalecinin uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Muhammed'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta savunma son anda topu çizgiden çıkardı.

65. dakikada sağ kanattan içeri çevrilen topta Tahaya'nın penaltı noktasından sol köşeye yaptığı vuruşta, savunma son anda müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

73. dakika Adeniyi'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Ogün, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Tarık'ın kurtarışında top oyun alanına geri döndü.

79. dakikada topla birlikte ceza sahası yayına giren Emircan, sol ayağıyla sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Sancaktepe

Hakemler: Deniz Kayatepe xx Cem Özbay xx, Baran Eraslan xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Ogün Bayrak xx, İsmail Konuk xx, Sadi Karaduman xx, Mehmet Coşkun xx, Rotman xx, Cisse xx, Erol Akdağ xx (Yahaya dk.60 x), Kone xx (Muhammed Demirci dk.60 x), Mata xx, Adeniyi xx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Angeler, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, İbrahim Has, Olatunbosun, Kerem Korkmaz, Mustafa Can

Teknik Sorumlu: Andaç Gürkan Kocabıyık

Ç. Rizespor: Tarık Çetin xx, Emircan Altıntaş xx, , Bahadır Öztürk xx, Emirhan Topçu xx, Alberk Koç xx, Koray Altınay xx, Alper Potuk xx (Ercan Coşkun dk.89 ?), Bolasie xx (Van Den Hurk dk.68 x), Deniz Hümmet xx, Sefa Yılmaz xx (Mithat Pala dk.57 x), Kubilay Kanatsızkuş xx (Benhur Keser dk.57 x)

Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Eren Emre, Anıl Yaşar, Miya, Papa

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Emircan Altıntaş (dk. 79) (Ç. Rizespor)

Sarı kartlar: Mata, Sadi Karaduman (Tuzlaspor)