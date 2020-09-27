Rizespor ve Alanyaspor yenişemedi

DHA 27 Eylül 2020 Pazar 16:16 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 16:16

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

10'uncu dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Selim'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

45'inci dakikada Efkan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde topla buluşan Ceyhun'un kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

49'uncu dakikada Juanfran'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşu yapan Mustafa'nın şutunda top az farkla kale direğinin yanında dışarıya çıktı.

51'inci dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ortasında topu göğsü ile yumuşatan Tayfur'un penaltı noktası üzerinden çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.

54'üncü dakikada topla birlikte sağ kanattan hızla rakip sahaya yönelen Boldrin'in ceza saha içerisinden çektiği sert şutta top kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.

57'nci dakikada Ceyhun'un kafa pasa ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Babacar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

58'inci dakikada rakip futbolculardan topu kurtararak ceza sahası içerisine giren Michalak'ın sol çaprazdan çektiği şutta top üstten auta çıktı.

69'uncu dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına gönderdiği uzun taç atışında savunmadan seken top ile arka direkte buluşan Mustafa'nın şutunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

80'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Boldrin'in yerden çıkardığı pas ile penaltı noktasında buluşan Remy'nin şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

90+2'nci dakikada Boldrin'in uzun pası ile ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tunay'ın aşırtma vuruşunda kaleci Marafona topu çelmeyi başararak gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx), Candaş Elbil (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Meriah (xx), Selim (x), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Abdullah (xx) (Dk.75 Skoda x), Baiano (xx), Doğan (xx) (Dk.59 Yasin x), Boldrin (xxx), Michalak (xx) (Dk.59 Samudio xx), Remy (xxx) (Dk.87 Tunay x)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xx) - Caulker (xx), Fatih (xx), Juanfran (xx), Moubangje (xx), Ceyhun (xx) (Dk.63 Salih xx), Siopis (xx) (Dk.85 Tzavellas x), Tayfur (xx), Efkan (xx) (Dk.63 Bakasetas xx), Mustafa (xxx) (Dk.76 Davidson x), Babacar (xx) (Dk.63 Bareiro xx)

GOLLER: Dk.80 Remy (Çaykur Rizespor) - Dk.69 Mustafa (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Baiano, Yasin (Çaykur Rizespor) - Juanfran(Aytemiz Alanyaspor)

STJEPAN TOMAS: "SON DAKİKADA TUNAY ATSAYDI 3 PUANI ALABİLİRDİK"

Süper Lig’in 3. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Stjepan Tomas maçın ardından yaptığı açıklamada Tunay’ın kaçırdığı gole dikkat çekerek, "Tunay, son dakikada atsaydı 3 puanı alabilirdik" dedi.

Süper Lig’in 3. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Çaykur Rizespor, geriye düştüğü mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrılırken Teknik Direktör Stjepan Tomas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç saatinin oyuncuları olumsuz etkilediğini ifade eden Tomas, "Bu sıcakta maç oynamak çok zordu. Maç saati oyuncuları çok etkiledi. Oyuna iyi başladık, top da bizde kaldı. Bir bölümde biraz düştük ve kötü bir gol yedik. Taçtan gol yiyerek geri düştük. Değişiklikler ile toparladık. 2-3 pozisyonumuz vardı. Son dakikada Tunay atsaydı 3 puanı alabilirdik. Önümüzdeki BB Erzurumspor maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.

TOKATLI: İKİ PUANI BIRAKTIK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Rize'ye galibiyet için geldiklerini belirterek, "Hafta içi UEFA Kupası maçı için Rosenborg deplasmanındaydık dönüp Rize deplasmanına geldik. Takımımız yorgundu. Rotasyona gittik. Maç saatinde hava şartları oyunumuzu etkiledi. Fizik ve mental olarak iyi hazırlanmıştık. Maç içinde gördük ki geride bekleyen oyuncularımızda hazır. Oyunun kontrolü bizdeydi iyi de başladık. Golü de bulduk. Yediğimiz talihsiz bir gol ardından 2 puanı burada bıraktık. Önümüzdeki maçlarda inşallah 3 puanları alırız" diye konuştu.