Rizespor Yardımcı Antrenörü Osman Demir: Galibiyet için çok mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da yardımcı antrenör Osman Demir, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Demir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç olacağını bildiklerini dile getirdi.

Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Demir, "Lig üçe bölünmüştü. Alttakiler, ortadakiler ve yukarıdakiler diye. Ortada sıkışmış bir grup vardı. Biz bu grubun içindeydik. Buradan bir an önce sıyrılmak istiyorduk. Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk." dedi.

Demir, Alanyaspor'un çok ofansif bir kadroyla sahaya çıktığını belirterek, "İlk yarı oyun biraz durgun geçti. Oyunu tutmak istedik. Ama ikinci yarı başında Ghezzal'ın attığı çok güzel bir golle biraz daha tempomuzu artırdık. İlginç bir penaltı golü yedik. Ama ondan sonra baskımıza devam ettik. İkinci ve üçüncü golleri bularak üç puanı kazanmasını bildik. Kazandığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.