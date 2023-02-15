İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8523
  • EURO
    20,2156
  • ALTIN
    1112.11
  • BIST100
    4938.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rizespor, Yeni Malatyaspor'dan Ogün Özçicek'i kiraladı
Spor

Rizespor, Yeni Malatyaspor'dan Ogün Özçicek'i kiraladı

Spor Toto 1. lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Ogün Özçicek'i kiraladı.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
Rizespor, Yeni Malatyaspor'dan Ogün Özçicek'i kiraladı
ABONE OL

Yeşil-mavili ekip ligden çekilen Yeni Malatyaspor takımından 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçicek'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor kulübü kiralık olarak kadrosuna kattığı Özçicek'e hoş geldin diyerek, "1999 doğumlu orta saha oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Ogün Özçiçek'e "Çaykur Rizespor Ailesine Hoş Geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeşil-Mavili ekibin yeni transferi Özçicek, "Öncelikle Çaykur Rizespor kulübüyle anlaşmış bulunmaktayım. Şu anda gerçekten duygularımı ifade edemiyorum. İnşallah Rabbim utandırmaz. Şu anda ülkemizde yaşanan depremlerden dolayı çok üzgünüm. Enkaz altında vefat eden takım arkadaşımın ailesine sabır diliyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. İki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.