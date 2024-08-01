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Spor

Rizespor yeni zeminine kavuşuyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezonun sonunda başlatılan zemin yenileme çalışmalarının gelecek hafta sona ereceğini açıkladı.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
Rizespor yeni zeminine kavuşuyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemini sezon öncesi yenileniyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlanan stat zemini yenileme çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Alttan ısıtma, vakumlu su tahliye ve havalandırma sistemiyle birlikte yenilenen, hibrit zemine kavuşan Çaykur Didi Stadı, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla yeni sezona 'merhaba' diyecek." ifadelerine yer verildi.

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