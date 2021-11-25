Rizespor'a her maç final

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 13:41 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:41

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Ortaya koyduğumuz mücadele ve oyun daha yukarıları hak ediyor. Bunu başaracağız. Biraz sabır. Ligin sonuna kadar bu mücadele ile gideceğiz. Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbir maçımız son maçımız olmayacak. Kazanacağımız maçlar da olacak, biz sabırla, bu mücadele ile oyunun sürdürmek zorundayız" dedi.

Hamzaoğlu, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere, ligde son maçta İttifak Holding Konyaspor karşısında iyi oynamalarına rağmen kaybetmelerinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Yukatel Kayserispor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Sahamızda güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bu maçı ne yapıp edip kazanmalıyız. Sahamızda kazanmak zorundayız. Dışarıdan alacağımız ekstra puan olacak ama içerideki tüm maçları kazanmak zorundayız." diye konuştu.

Hamzaoğlu, kaderlerini kendi sahalarında oynayacakları maçların belirleyeceğine işaret ederek, "İç saha maçları bizim için avantaj. Kendi sahamızda güçlü bir takımız. Daha rahat oynuyoruz. Burada mutlaka kazanmalıyız. Kazanırsak yukarı çakacağız. Bunu yapacak gücümüz var, inancımız, takıma güvenimiz de var. Ortaya koyduğumuz mücadele ve oyun daha yukarıları hak ediyor. Bunu başaracağız. Biraz sabır. Ligin sonuna kadar bu mücadele ile gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un etkili oyunculara sahip olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Oynadığınız her takımın buna benzer oyuncuları var. Ortaya mücadele koymak zorundayız. Rakibe göre de bir oyun anlayışımız mutlaka olacak. Kendi sahamızda oynadığımız bir oyun anlayışımız var. Yine etkili ve baskılı, pozisyon arayan, pozisyon bulan ve gol bulmaya çalışan bir takım olacağız. Bunları yaparken geride açık vermeden rakibi iyi kapatmak önemli. Rakibimiz güçlü bir takım ama bizim de gücümüz var."

Hamzaoğlu, takımla idmanlara başlayan Gökhan Gönül'e bu hafta görev vermeyi düşünmediğini belirterek, Ronaldo Mendes'in ilk yarıyı kapattığını sözlerine ekledi.