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Spor

Rizespor'da Alper Potuk Sivasspor maçında yok

Süper Lig'de yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Alper Potuk kadroda yer almayacak.

AA15 Mayıs 2022 Pazar 15:15 - Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda Öznür Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen yeşil-mavililer, 36 maç sonunda 36 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.

Ligden düşmesi kesinleşen Rize temsilcisinde, sözleşmeleri feshedilen Boldrin, Baiano ile sakatlığı bulunan Alper Potuk kadroda yer almayacak. Holmen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavililer son çalışmasını bu akşam kendi tesislerinde gerçekleştirecek.

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