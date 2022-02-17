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Spor

Rizespor'da Başakşehir maçı öncesi Gökhan Akkan ve Sabo sevinci

Süper Lig'de sahasında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, sakatlığı geçen kaleci Gökhan Akkan ve sarı kart cezasını tamamlayan Sabo kadroya dahil edilebilecek.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 12:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:24
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Medipol Başkaşehir'i ağırlayacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Yeşil-mavililer, geride kalan 25 maç sonunda 23 puanla ligin 18. sırasında bulunuyor.

Rize temsilcisinde, sakatlığı süren Aminu Umar kadroda yer almayacak. Sakatlığının ardından hafta içi takımla antrenmanlara başlayan kaleci Gökhan Akkan ve sarı kart cezasını tamamlayan Sabo ise kadroya dahil edilebilecek.

Çaykur Rizespor, son çalışmasını akşam saatlerinde yapıp, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.

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