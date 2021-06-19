Rizespor'da başkanlık seçimi ertelendi

Çaykur Rizespor Kulübünde olağanüstü genel kurulun 26 Haziran'a ertelendiği bildirildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, bugün saat 12.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesinin planlandığı hatırlatıldı.
Olağanüstü genel kurul toplantısının, oy kullanma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yapılamadığının kaydedildiği açıklamada, "Toplantının, 26 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde aynı gündemle, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı hususu üyelerimize önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.