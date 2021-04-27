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Spor

Rizespor'da Beşiktaş maçı öncesi Boldrin sevinci

Süper Lig'de sahasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, sakatlıktan kurtulan Abdullah Durak ve Fernando Boldrin'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

AA27 Nisan 2021 Salı 11:33 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 11:33
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 42 puanla averajla 12. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde Doğan Erdoğan ve Zafer Görgen kadroda yer almayacak. Sakatlıktan kurtulan Abdullah Durak ve Fernando Boldrin'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Eric Sabo, Fernando Andrade, Montasar Talbi ve Damjan Dokoviç kart görmesi halinde Yukatel Denizlispor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanmıştı.

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