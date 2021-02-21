Rizespor'da Eric Sabo ve Emir Dilaver takıma döndü

AA 21 Şubat 2021 Pazar 14:45 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 14:45

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.

Son maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 kaybeden Rize temsilcisi, 26 puanla 15. sırada yer alıyor.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen yeşil-mavili ekipte, sağlık sorunları sona eren Eric Sabo ve cezasını tamamlayan Emir Dilaver takıma katıldı.

Yeşil-mavili takımda 4 sarı kart cezasını tamamlayan kaptan Fernando Boldrin ile ameliyat olan Loic Remy kadroda yer almayacak.

Kırmızı kart cezalısı Fernando Andrade ve sarı kart cezalısı Fabricio Baiano da Ankara deplasmanında sahada göre alamayacak.

