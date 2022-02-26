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Spor

Rizespor'da Galatasaray maçı öncesi Erik Sabo belirsizliği

Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, hafif sakatlığı bulunan Sabo'nun oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 13:16 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:16
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Son maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 26 maç sonunda 23 puan ile ligin 18. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde, sakatlığı bulunan Aminu Umar ve Gökhan Gönül kadroda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan Sabo'nun ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmayı Rize'de yaptıktan sonra akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.

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