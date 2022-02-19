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Spor

Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti.

IHA19 Şubat 2022 Cumartesi 13:28 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:28
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Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor ile yolların ayrıldığını İHA'ya doğruladı. Hamzaoğlu, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında dün akşam Ç.Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu. Bu yenilginin ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yönetime istifasını sundu. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu, Rizespor'un başında çıktığı 20 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.

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